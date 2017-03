Ville kaste Kjølmoen som fylkesleder i Ap

Da årsmøtet i Møre og Romsdal Ap skulle velge styre, kom det plutselig et forslag fra Roar Dyb-Sandnes fra Giske om å kaste Per Vidar Kjølmoen som leder. Det resulterte i pause og gruppemøte.

Kampen om nestledervervet i Møre og Romsdal Arbeiderparti lå som en verkebyll over møtet. Molde, Kristiansund og Ålesund gikk derfor sammen og foreslo en løsning som det ville være flertall for på årsmøtet: Det nye styret får to nestledere; Berit Tønnesen og Anne Kristin Bryne.

Roar Dyb-Sandnes hadde tidligere i møtet kritisert Kjølmoen sterkt, men innrømte samtidig at jobben i valgkomiteen ikke var godt nok gjort. Det er behov for endringer i styret, sa han.

Så kom forslaget om å kaste Per Vidar Kjølmoen som lyn fra klar himmel.

Etter gruppemøtene valgte Dyb-Sandnes å trekke forslaget om å kaste Kjølmoen.