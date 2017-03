Ung mann tatt med over to i promille

En ung romsdaling på helgebesøk i Molde, måtte i begynnelsen av mars møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha kjørt bil med promille.

Det var i november i fjor at han og en kompis var i byen en lørdag kveld, blant annet for å gå på en konsert. De hadde leid seg et hotellrom, slik at de slapp å kjøre hjem samme natt.

Drakk øl

I retten fortalte den unge mannen at han hadde drukket tre halvlitere med øl i løpet av konserten. Han og kompisen hadde deretter blitt invitert på nachspiel. Her hadde de drukket hver sin øl, sa han.

Da de tok drosje tilbake til hotellet litt før klokka tre, mente drosjesjåføren at de framsto som beruset. Da han en time seinere oppdaget tiltalte som fører av en bil ved en nattåpen bensinstasjon i Molde, og igjen så ham sjangle ut av bensinstasjonen litt etter klokka fem om morgenen, kontaktet han politiet.

Hadde høy promille

Politiloggen viste at de ble varslet klokka 05.19. Tre minutter seinere var de på stedet. Betjenten tok kontakt med den unge mannen, som da hadde parkert bilen.

Rusmiddelundersøkelsen som ble fremlagt i retten viser at han, da prøvene ble tatt klokka 05.51, hadde en promille på 2,16.

– Drakk sprit etterpå

Tiltalte forklarte den høye promillen på følgende måte: Da de var kommet til hotellet ville kompisen sove. Han selv var sulten og bestemte seg for å kjøre til bensinstasjonen for å kjøpe mat. Han tok da med seg ei lommelerke som kompisen hadde. Den inneholdt 2,5 dl med 60 prosent brennevin.

Etter å ha kjøpt mat husket han ikke lenger romnummeret på hotellet. Han forsøkte å ringe kompisen, men fikk ikke svar. Han bestemte seg derfor for å overnatte i bilen utenfor bensinstasjonen. Det var først da han drakk brennevinet han hadde tatt med.

Dømt for lavpromille

Romsdal tingrett skriver i dommen at det «skal være bevist ut over enhver rimelig tvil» når en dom felles. Politibetjenten som oppsøkte tiltalte på bensinstasjonen bekreftet at det kunne virke som han hadde planlagt å overnatte i bilen, blant annet fordi han hadde lagt setet bakover og funnet fram noen liggerunderlag.

Etter den samlede bevisvurderingen, kom tingretten fram til at tiltaltes forklaring kunne stemme. Han hadde uansett kjørt bil med en promille på rundt 0,5, ut i fra hans egen forklaring om inntak av fire øl i timene i forkant av kjøreturen.

Den unge mannen ble dermed dømt for kjøring med lavpromille, og må etter dette betale ei bot på 18.000 kroner. Han slipper både fengselsstraff og tap av førerkort.