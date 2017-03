Rockelegenden Chuck Berry hylles etter sin død

Chuck Berry slo gjennom på midten av 1950-tallet med sanger som «Maybellene», «Roll Over Beethoven» og «Johnny B. Goode», klassikere som har satt et solid avtrykk i musikkhistorien. Han var en av de første innvalgte i Rock and Roll Hall of Fame i 1986, og han fortsatte å turnere selv da han kom godt opp i årene.

Musikkverden sørger nå etter bortgangen av «den største rockeren verden har sett».

– Chuck Berry var rockens største kunstner, gitarist og den største rock’n’roll-låtskriveren som noensinne har levd, skriver Bruce Springsteen på Twitter.

– Han lyste opp våre tenåringsår og blåste liv i våre drømmer om å bli musikere og kunstnere, skriver Rolling Stones’ Mick Jagger, mens musikkjournalisten Stefan Wermelin siterer The Beatles' John Lennon:

– Om man vil ha et annet navn på rock'n'roll kan man kalle det for Chuck Berry.

Nytt album i år

«Rockens far» omtales som sanger, gitarist, låtskriver, innovatør og stilskaper. Ut over musikken er det Berrys fargerike fremtoning på scenen som har gjort ham legendarisk. Hans karakteristiske knebøyde gange og fantastiske gitarsoloer har vært en stor inspirasjonskilde for musikere verden over. Selv har han unngått rampelyset og sjelden stilt opp til intervjuer, men i et TV-intervju med NBC i 1987, nektet han å beskrive seg selv som rockens far. Han trakk i stedet fram navn som Elvis Presley, Fats Domino og Little Richard.

– Jeg tror vi bare er et lite hjul i et stort maskineri. Vi fikk alle ballen til å rulle, sa han.

På sin 90-årsdag i oktober kom Berry med den overraskende kunngjøringen at han hadde spilt inn et nytt album. Albumet, med tittelen «Chuck», skal etter planen fortsatt utgis i 2017, og vil være hans første nye album på 38 år. Ifølge Berrys sønn, Charles Berry Jr., inneholder det alt fra drivende rockelåter til sjelfullt og tankevekkende materiale.

Bevisstløs

Det var politiet i St. Charles County som gjorde verden oppmerksom på musikerens bortgang. De rykket ut til en nødmelding i en privatbolig ved 12.40-tiden lørdag lokal tid. Inne fant de en bevisstløs mann som de forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på, men mannens liv sto ikke til å redde. Han ble erklært død klokken 13.26.

Politiet bekrefter på Facebook at den avdøde er Charles Edward Anderson Berry sr., «bedre kjent som den legendariske musikeren Chuck Berry». Polititalskvinne Val Joyner sier hun ikke har ytterligere informasjon om dødsfallet, men politiet ber om at man respekterer familiens privatliv.