Per Vidar Kjølmoen gjenvalgt

Kjølmoen fikk 101 stemmer, motkandidat Anne Kristin Bryne fikk 55. Deretter ble Berit Tønnesen valgt som nestleder med 101 mot 55 stemmer.

Kjølmoen var enstemmig innstilt av valgkomiteen. Men under møtet skjedde det spesielle at lederen av valgkomiteen, Roger Dyb-Sandnes, foreslo å kaste Kjølmoen og erstatte han med Anne Kristin Bryne som leder og Berit Tønnesen som nestleder. Han brukte sterke ord og beskyldte Kjølmoen for å ha kortsluttet årsmøtet.

KOMMENTAR Nabokrangel i full blomst Den store enigheten i Arbeiderpartiet i fylket har slått sprekker i kampen om å skaffe seg posisjoner.

Men Dyb-Sandnes hadde ikke gjort heimeleksa sin når det gjelder formaliteter. Reglementet til Ap sier at man ikke kan ha to av samme kjønn som leder og nestleder.

Da dette ble klargjort, trakk Dyb-Sandnes forslaget. Deretter lanserte han Bryne som lederkandidat, men fikk bare 55 stemmer for dette.

Deretter ble Berit Tønnesen fra Kristiansund valgt til nestleder. Før avstemmingen slo hun fast at hun ikke støttet forslaget om to nestledere.