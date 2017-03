Lærer fra Rekdal på Stortinget

Dette var det første fylkesårsmøtet Anders har deltatt på i heimfylket, men han har besøkt andre fylkesårsmøter.

Anders er utdannet lærer fra Bergen, og gikk helt til topps i studentpolitikken. Han ble leder for Norsk Studentorganisasjon med 220.000 medlemmer. Men det stoppet ikke der.

Før valget i 2015 fikk han jobben som politisk rådgiver på skole og utdanning for Arbeiderpartiet, der Trond Giske er fraksjonsleder. Her jobber han tett sammen med stortingsgruppa til Arbeiderpartiet og stortrives i jobben, som er en fast stilling.

– Det er både kjempeinteressant og lærerikt å få jobbe på Stortinget. Jeg er blir veldig godt mottatt av de jeg jobber sammen med, sier Anders Kvernmo Langset, som har bosatt seg på Grünerløkka.

– I tida fram til stortingsvalget skal jeg engasjere meg i valgkampen, spesielt i Møre og Romsdal. Dersom Arbeiderpartiet kommer til makta, vil det bli en annen utdanningspolitikk enn den som er i dag, sier Anders Kvernmo Langset til Romsdals Budstikke.

Når han først er på disse kanter, ble det tid til en liten avstikker for å besøke foreldrene på Rekdal etter at fylkesårsmøtet var over. Deretter er det tilbake til Oslo for å fortsette jobben med å gi gode råd til politikerne.