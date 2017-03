Full ektemann ikke velkommen hjem

Det har stort sett vært rolig for politiet i romsdalsregionen natt til søndag. Det er mest på Nordmøre og på Sunnmøre det har vært nok å gjøre for «lovens lange arm». Bare et par situasjoner i Romsdal er å finne i politiloggen fra sist natt.

Den første episoden skjedde klokka 00.47. En kranglete og beruset gjest ved et utested blir bedt om å gå, men det vil han ikke. Politiet gir ham tydelig beskjed når de kommer, men han vil fortsatt ikke. Mannen blir anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

Klokka 03.04 får politiet melding om «husbråk» i Fræna. En full ektemann vil inn til fruen, men er ikke velkommen hjem. Politiet kjører ham i stedet hjem til en kompis.

I løpet av natta har også politiet i Molde holdt trafikkontroll ved Roseby. 27 trafikanter ble kontrollert uten at det førte til noen reaksjoner.

Politiet fikk tidlig natt til søndag også melding om slagsmål mellom to personer utenfor et hus i Vestnes. Da politiet kom til stedet fikk de beskjed om at det ikke hadde vært slåssing, kun krangling, men at de involverte nå hadde skværet opp.

I Kristiansund har det vært mer å ta tak i denne natta:

Klokka 00.32 melder politiet at en 17 år gammel gutt mistenkes for å ha kjørt bil med promille. Vedkommende blir anmeldt.

Klokka 00.48 får politiet melding om slåssing ved et utested i Kristiansund. Politiet oppretter sak.

Klokka 01.39 fikk en person pålegg fra politiet om å forlate Kristiansund sentrum. Dette fordi «han laget amper stemning rundt seg».

20 minutter seinere blir en person anmeldt for ordensforstyrrelse. Vedkommende er overstadig beruset og blir satt i arrest.

Klokka 04.30 får politiet melding om høy musikk fra ei leilighet i Kristiansund sentrum. Dette forstyrrer natteroen til naboene. Politiet drar til stedet og avslutter bråket.

På morgenkvisten, litt etter halv sju på morgenen, får politiet melding om en beruset person som går midt i vegen i retning Nordlandet. Politiet drar ut og henter mannen – han får sove av seg rusen i fyllearresten.

I Ålesund-området har det også vært bråk knyttet til helgefylla. En person måtte stripses etter et kutt i panna som følge av slåssing. En annen måtte legges i bakken av vaktene på et utested og ble seinere bortvist fra sentrum sammen med en annen person. Politiet kom også over ei kvinne som var så full at de ikke oppnådde kontakt med henne. Hun ble hentet av ambulanse.