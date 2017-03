Godset valset over Sogndal

Jakob Glesnes satte inn 1-0 etter 28 minutter. Like før pause sørget Tokmac Nguen og Marco Tagbajumi for en komfortabel ledelse til pause. Tagbajumi la på til 4-0 like etter hvilen.

Etter 61 minutter ble 19 år gamle Andreas Hoven satt innpå. Han brukte ni minutter på å score sitt første A-lagsmål for drammensklubben.

Strømsgodset har vunnet fem av sine ni treningskamper i vinter. To har endt med uavgjort og to med tap. Kun treningskamp mot Sandefjord gjenstår før eliteserien starter.

For Sogndal var dette den femte treningskampen som har endt med tap. De resterende kampene har gitt fire seirer og én uavgjort. 25. mars har de generalprøve mot Brann.