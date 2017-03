Eldre drikker mer og oftere enn før

I en undersøkelse om eldre og alkohol fra rusfeltets samarbeidsorgan Actis, oppgir tre av fire helsearbeidere ensomhet som den viktigste årsaken til at eldre drikker. Én av fire nevner sorg, skriver Dagsavisen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har sett en endring i de eldres drikkemønster siden midten av 1990-tallet.

– Spørreundersøkelser i befolkningen viser at blant eldre har det vært en økning i andelen som drikker alkohol, og en økning i hvor ofte de drikker, sier seniorforsker Ingeborg Rossow ved FHIs avdeling for rusmiddeltiltak. Hun påpeker at flere faktorer gjør at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre.

– Det skjer både fordi kroppsvæske per kilo er lavere og leverfunksjon ofte dårligere. I tillegg vil svekket balanse, reaksjonsevne, nedsatt syn og hørsel også kunne øke skaderisiko ved alkoholpåvirkning, svarer Rossow.

– Når du blir gammel får du mer smerter. Alkohol fungerer smertestillende, og eldres alkoholforbruk kan dermed til en viss grad også være uttrykk for selvmedisinering, tror Aino Lundberg, som leder A-Senteret til Kirkens Bymisjon. Senteret gir tilbud om vurdering og behandling til personer med rusrelaterte problemer.