- Det blir ikke større enn A-laget til Molde

Førstkommende tirsdag lanseres den ellevte boka i Harry Hole-serien. Den har fått navnet "Tørst," og handler om en seriedrapsmann som finner ofrene sine på datingappen Tinder. Boka trykkes i et rekordstort førsteopplagg på 300.000 eksemplarer, og Jo Nesbø fortsetter å befeste sin posisjon som "krimkonge." Han er viden kjent verden over for sitt forfatterskap.

Men som for så mange andre, var det fotballdrømmen som var sterkest.

I et intervju med VG, sier den utflytta moldenseren at han på ingen måte føler kjendisstatusen øke. - Jeg "pika" som kjendis da jeg debuterte på Moldes A-lag som 17-åring. Det blir ikke større enn det, forteller han til VG. Dette til tross for 33 millioner solgte bøker og et utall utsolgte konserter med Di Derre.

I 1977 var Nesbø med å vinne finalen i Norway Cup, og ble blant annet kåret til banens beste spiller. Han var også med å vinne finalen i junior-NM samme år. Nesbø røk senere begge korsbåndene i knærne, og så seg nødt til å legge fotballkarriera på hylla. Men med en alternativ karriere som popstjerne og en av verdens mest populære krimforfattere, ble nok et slags plaster på såret etter at fotballdrømmen ble lagt i grus.