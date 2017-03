Vidar fra Vikebukt vant nordisk fotokonkurranse

Fotokonkurransen gjelder bare for sjøfolk, men med hard konkurranse fra sjøfolk både i Sverige, Danmark, Finland og Island har det vært tøft å komme helt til topps.

Men etter 17 år var det endelig et bidrag fra Norge som vant – det sørget kaptein Vidar Strønstad fra Vikebukt for med sitt bilde av en skarv.

«Østersjøens sjørøver»

– Dette er et vakkert foto av «Østersjøens sjørøver», skarven, sa juryen om Strønstads vinnerbilde.

«I det kraftfulle og tidløse bildet skaper lys og skygger en balansert komposisjon, og fuglen blir en symbolsk figur, jamfør med albatrossen. Tid og rom overlates til betrakteren», heter det fra juryen.

Årets jury besto av Maija Joro, museumslektor ved Forum Marinum og Hanna Weselius, universitetslektor i fotografi ved Aalto-universitetet i Helsinki.

De beste fra hvert land

Det var totalt 75 bilder med i konkurransen – 15 fra hvert av deltakerlandene. Utvelgelsen skjer gjennom nasjonale konkurranser, her i Norge i regi av Sjøfartsdirektoratet. De 15 beste bildene gikk altså videre til finalen, som i år var i Finland.

Ifølge en pressemelding var dommerne imponert over nivået som fotograferende sjøfolk holder, og sier det ikke var noen enkel oppgave å finne og kåre de aller beste bildene blant disse.

Det ble delt ut totalt fem priser, hvorav Strønstad altså gikk helt til topps. I tillegg ga juryen hederlig omtale til to fotografier – ett av dem var det også Strønstad som sto bak.

Tatt i Brasil

– Tusen takk for utrolig overraskende og gledelig melding, var den umiddelbare reaksjonen fra Strønstad da han fikk vite at han gikk seirende ut av konkurransen.

Bildet som vant har han kalt «Bird in black and white on a calm day at Guanabara Bay Rio de Janeiro». Det ble tatt mens skipet han var på, Skandi Commander, lå i dokk i Brasil. Strønstad var ute på sin daglige morgenrunde for å følge med på arbeidet som ble utført ombord.

– Kamera var med slik at jeg kunne dokumentere fremdriften. Mulighetene for gode motiv er også på min agenda når jeg har kameraet hengende rundt halsen, sier han.

En spesiell morgen

Denne morgenen var det noe spesielt med tåka som sveipet over Guanabara-bukta og alle skipene som lå der, forteller Strønstad.

– Sola brøt gjennom tåka nå og da. Jeg satte meg på huk på kaia, det var kun en halvmeter ned til sjøen. Mens jeg satt der og knipset i vei, dukket min gode «venn» skarven opp i tåkeheimen. Han kom svømmende mot meg, men lettet umiddelbart da han oppdaget meg. Jeg knipset i vei og endte da opp med et bilde som altså så gledelig falt i smak.