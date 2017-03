Lørdagsavisene skal komme som normalt

– Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser, og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Overtar virksomheten til Norpost AS

Bostyret og Kvikkas har fredag formiddag inngått en avtale som innebærer at Kvikkas overtar virksomheten til Norpost AS. Kvikkas vil da kunne fortsette lørdagsdistribusjon som før.

Etter at Norpost tidligere denne uken dessverre meldte oppbud etter nær 30 år i bransjen, har det vært usikkerhet knyttet til videre distribusjon av lørdagsaviser. Samferdselsdepartementet er trygg på at Kvikkas har gjort et godt stykke arbeid de siste dagene som vil sørge for at lørdagsdistribusjon av aviser vil fortsette i henhold til avtalen.

Etter noen oppstartsproblemer har Kvikkas levert stadig bedre. Kvikkas leverer i de mest krevende områdene av landet for postlevering, med store avstander og utfordrende geografi mange steder. Samferdselsdepartementet forventer at Kvikkas leverer i henhold til kontrakt også i tiden fremover.

Romsdals Budstikke opplever at Kvikkas og Norpost har levert lørdagsavisene mye mer tilfredsstillende nå de siste ukene, enn hva som var tilfellet før nyttår.

– Vi er derfor glade for at denne løsningen kom på plass såpass fort, og ser frem til at de leverer lørdagsavisa også i morgen og i tiden som kommer. Selv om våre egne avisbud leverer mer enn nitti prosent av alle aviser er det veldig bra at Kvikkas og Norpost kan levere i de områdene vi på hverdager bruker Posten som distributør, sier salgssjef Jan Arvid Gjeldnes.