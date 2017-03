Wenaas kjøper kjent landemerke

Wenaasgruppen utvider sin hotellsatsing i Tyskland. Nå har de kjøpt det kjente landemerket Radisson Blu i Hamburg. Hotellet er med sine 27 etasjer byens nest høgeste bygg. Det er Dagens Næringsliv som skriver om hotelloppkjøpet.

Lars Wenaas sier til avisa at Wenaasgruppen og den tidligere eieren Azure Hotels er enige om å ikke oppgi noen pris for hotellet som de siste fem åra har hatt et stabilt belegg på ca 80 prosent.

Etter dette kjøpet har Wenaasgruppen 24 hotelleiendommer med til sammen nesten 10.000 rom. Bare hotellet i Hamburg har 556 rom, og hotellet gjennomgikk en totalrenovering i 2009.