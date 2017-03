Venter stim av søknader

Eide: I den konkrete saka fikk Terje Dyrhaug dispensasjon for utfylling og plastring av en molo på eiendommen 164/496.

Vedtaket ble gjort med 4 mot 3 stemmer etter forslag fra ordfører Egil Strand (H).

Det ble uventet for mange en rundt to timer lang debatt om saka.

Sa nei

Ragnvald Olav Eide (V) foreslo å si nei. Han fryktet at det vil komme et skred av dispensasjonssøknader fra bedriftene, som i lang tid har måttet vente med utbygginger på grunn av manglende regulering. Den gamle reguleringsplanen er fra 1980. Eide ville at det nå settes fortgang i å utarbeidet en ny.

Sa ja

Ordfører Egil Strand (H) var enig med Eide i at det er behovet for ny plan, men mente søknaden om dispensasjon burde innvilges siden søkeren hadde ventet på svar i mange år. Hans forslag fikk 4 stemmer.

Enighet om plan

Utvalget var enstemmig om å prioritere planarbeidet og forventer arbeidet ferdig i 2017, om mulig. For å sikre at arbeidet ikke stanser av kapasitetsårsaker vedtok politikerne å leie inn planhjelp. Penger til dette skal letes framunder budsjettrevisjonen etter 1. tertial.

Bygge- og deleforbudet som gjelder i området, går ut 15. april 2017. Utvalget vedtok å fremme sak for videreføring.

– Blei stoppa

Ragnvald Olav Eide gikk tilbake i tid. Han hadde arbeidet mye som saksordfører med reguleringen av Steinhuggervegen, men den blei stoppa.

Eide etterlyste den konkrete søknaden for å kunne se i detalj hva dispensasjonen gjelder. Han antok at den flere år gamle søknaden nå ble brukt for å skape presedens, og at det i kjølvannet av en innvilging ville strømme på med søknader.

«Frimerke»-reguleringer

– Fyllingsgrensa i sjøen trenger nå virkelig en plan. Hvem har ansvar om fyllinga glir ut? ROS-analyse kreves ved utbygging på land, men hva med sjøen? Jeg er ikke tilhenger av «frimerke»-reguleringer. Gjeldende plan er fra 1980, tida har innhenta oss. Jeg er meget betenkt over å gi en dispensasjon i denne søknaden, sa Eide.

Han sa han hadde fått flere henvendelser fra nausteiere, som har fått løsmasser foran naustdørene på grunn av ureglementert utfylling i sjøen.

Habilitet

Eide kom også inn på habiliteten til medlemmer i utvalget, som etter hans mening ikke ville være habile dersom denne saka gjaldt et større område.

Fra administrasjonen ble det presisert at søknaden kun gjelder nevnte søker.

Kari Nergård (Ap) sa hun forsto saka som at dispensasjon fra dele- og byggeforbudet søkes for å kunne bygge en molo.

– Jeg har ikke lest den slik representanten fra Venstre leser den. Er den slik Ragnvald Olav Eide antyder, får det betydning for min habilitet.

Birgit Dyrhaug (Sp) mente at om ikke saka fører til inhabilitet for noen, så kan den skape en viss presedens.

Fortgang

Ordfører Egil Strand (H) konkluderte med at en bør få fortgang i å lage ny reguleringsplan, så ikke aktiviteten langs sjøen stanser. Han antok at flere søknader vil komme. Ifølge Eide kommunes vedtatte planstrategi skal planen for området komme i 2017/2018.

Presedens

Finn Joralf Lyngstad (Sp):

– Slipper vi løs nå, vil mange liknende saker komme de første åra. Det vil skape presedens. Det er uten tvil viktig å få ei skikkelig plan vedtatt.