Slik illustreres Molde i helt ny barnebok

Figenschou Forlag har akkurat gitt ut boka «Norske byer fra A til Å» med undertittelen «En let-og-finn ABC». Her har 15 av landets beste illustratører tegnet sin egen hjemby, og sidene om Molde er det Sandra Blikås som har illustrert.

Musikk og måker

Teksten om Molde forteller at dette er en by med mye musikk og mange måker. Barna skal så finne musikkinstrumentene som er i tegningen, og også finne antall måker. De får også i oppgave å telle menneskene på tegningen og se hvor mange av dem som spiser is – blant annet.

Figenschou Forlag har tidligere gitt ut en rekke med myldrebøker for barn, med norske byer som tema.

Fra Fræna

Sandra Blikås er opprinnelig fra Fræna, men har seinere bodd i Molde og Trondheim. I dag bor og arbeider hun i Oslo.

Byene som er med i boka, er Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Stavanger, Tromsø, Trondheim Tønsberg, og Ålesund.