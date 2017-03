Skeptisk til Raudsand-deponi

– Vi kan ikke stille oss ukritisk positive til en slik etablering, det skylder vi kommende generasjoner. Og selv om det dreier seg om et sted mellom 50-100 arbeidsplasser, betyr det ikke så mye for Molde, som på ingen måte er en næringsfattig kommune. Heller tvert om, sa Ståle Refstie (Ap) da økonomi- og planutvalget uttalte seg om planene tirsdag.

Det skriver Aura Avis, som først omtalte saken.

– Kan være katastrofalt

Ifølge avisa uttalte Refstie at Molde ser ut til å få alle fordelene, mens Sunndal og Tingvoll sitter igjen med risikoen og ulempene.

– Skjer det en ulykke, får det ingen negativ effekt for Molde og Raudsand. For oss kan det være katastrofalt, sa han.

Aktive tilskuere

Sunndalsordføreren fikk støtte fra de øvrige medlemmene i ØP, unntatt Stig Rune Adreassen (FrP).

Aura Avis skriver at Andreassen mener man må være trygg på at både bygging og drift vil skje på beste måte, «med tilsynsmyndighetene som svært aktive tilskuere».

Han fikk ikke støtte i ØP.

Støtter planene

Under et møte i Molde i begynnelsen av mars, ga Mørebenken-representanter sin fulle støtte til planene.

– Her må Mørebenken stå samlet for å få på plass deponi for farlig avfall på Raudsand. Jeg går helt og fullt inn for det, sa Else-May Botten.

Mørebenken støtter Raudsand-deponi Ga sin fulle støtte til planene for et nasjonalt anlegg for farlig avfall på Raudsand.

ROR positive til deponi Støtter planene for nasjonalt anlegg på Raudsand.

Advarer

Miljøpartiet De Grønne går derimot hardt ut mot et eventuelt deponi på Raudsand.

De advarer på det sterkeste mot det de kaller «hasardiøs transport av farlig avfall».

– Et uhell under transport eller omlasting kan få vidtrekkende miljøskader på fiskeressurser og gyteområder. Raudsand trenger heller opprydding i gamle miljøsynder, ikke nye miljøbelastninger, skrev fylkeslaget i Møre og Romsdal i en pressemelding etter Mørebenken ga sin støtte.