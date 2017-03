Kontrollerte 451 tunge kjøretøy

Mandag til onsdag denne uken har 36 kontrollører fra hele Midt-Norge stoppet tunge kjøretøy på Bergsøya og Horgheim.

Av de 451 kjøretøyene som ble kontrollert, var det 96 som hadde mangler som måtte utbedres før sjåførene fikk kjøre videre.

– Dette trenger ikke bare være alvorlige mangler, men kan være små ting som er lett å fikse og som gjør mye for sikkerheten, sier fagleder for utekontroll Runar Inge Larsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Se video fra kontrollen nederst i saken!

Flere feil og mangler

Årsakene til kjøreforbud var følgende:

Vekt: 34

Dimensjoner: 15

Spesialtransport: 5

Lastsikring: 22

Sikt/utsyn: 13

Teknisk kontroll: 5

Bremser: 1

Kabotasje: 1

– Skal bli behandlet likt

Ansatte i fra Møre trøndelagsfylkene og trøndelagsfylkene i Statens vegvesen kontrollerer sammen flere ganger årlig.

– Hensikten er å sikre at vi løser oppgavene likt og at vi samarbeider. En sjåfør skal bli behandlet likt uansett hvor han eller hun blir stoppet. Da må vi jobbe sammen over fylkesgrensene, sier Larsen.