Banket opp ekskjæresten – må i fengsel

En mann i 20-årene måtte nylig møte i retten etter å ha banket opp ekskjæresten fra Romsdal.

Avhengighetsforhold

De to møttes i fjor vår, etter at mannen hadde fått avslag på asylsøknaden sin.

De ble kjærester, og mannen flyttet etterhvert inn i kvinnens leilighet.

I retten ga begge uttrykk for at det hadde vært en del uenigheter. Mannen beskrev at han på grunn av livssituasjonen sin opplevde et avhengighetsforhold til kvinnen, som var en del eldre enn ham. Hun følte på sin side at han utnyttet henne økonomisk.

Slo med knyttet neve

I vinter ville kvinnen avslutte forholdet. Hun lot mannen disponere et soverom som lå utenfor leiligheten frem til han skaffet seg et annet sted å bo.

Selv om forholdet var slutt, hadde de to noe kontakt de påfølgende dagene. Mannen hadde også nøkkel til inngangsdøren.

Etter en kveld på byen, tok kvinnen med seg en bekjent av ekskjæresten hjem. De to befant seg inne i leiligheten da mannen banket på døren. Da ingen åpnet, forsøkte han å låse opp med nøkkelen sin, men kvinnen hadde stengt døren fra innsiden med hengelås.

Mannen brøt derfor opp døren, og ble sint da han så hvem kvinnen hadde besøk av. Han slo henne gjentatte ganger i ansiktet. Han dyttet henne også over en vedovn, slik at hun falt og fikk brudd i nesen og øyehulen, samt gjenklistrede øyne og blåveis i ansiktet.

Skadene var så omfattende at hun ble innlagt på sjukehus.

Tror ikke på mannen

I retten hadde imidlertid mannen en annen forklaring enn kvinnen. Han forklarte at det var hun som angrep han, mens han forsøkte å beskytte seg med armene. Hun måtte ha fått armen hans i ansiktet og falt i gulvet, forklarte han.

Det trodde ikke dommerne på, som mente bevisene talte tydelig for at det var mannen som slo.

Retten peker også på at knyttneveslagene kunne ha ført til langt alvorligere skade enn det som faktisk ble resultatet.

Fengsles i åtte måneder

Tiltalte, som ikke er tidligere straffedømt eller bøtelagt her i landet, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 273.

Retten kom til at fengsel i åtte måneder som en passende straff. 73 dager blir trukket fra for utholdt varetekt.

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning. Han må også betale erstatning på 4.355 kroner.