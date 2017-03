Ap faller under 30 prosent

For sjette måned på rad faller Arbeiderpartiet på partimålingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mars-målingen er den dårligste for Ap siden Jonas Gahr Støre ble partileder. Partiet går tilbake 3,9 prosentpoeng til 29,5 prosents oppslutning. Aps valgresultatet for 2013 var på 30,8 prosent.

– Dette er ingen hyggelig måling for Arbeiderpartiet. Vi skal ligge høyere enn dette, sier partisekretær Kjersti Stenseng til ANB.

Høyre gjør til forskjell fra Ap en svært god måling og får en oppslutning på 26,3 prosent. Det gjør at de ville ha sikret borgerlig flertall til tross for at Venstre havner under sperregrensen.

– Dette gir Høyre stor selvtillit inn mot valget. Vi er stolte av å ha redusert helsekøene, økt læringen i skolen og redusert vedlikeholdsetterslepet. Nå ser vi også at ledigheten er på vei ned og veksten er på vei opp. Dette gir økte muligheter for fire nye år med Erna som statsminister, sier partiets parlamentarisk leder Trond Helleland.

For SV-leder Audun Lysbakken er marsmålingen en fin opptakt til partiets landsmøte kommende helg. Partiet får en oppslutning på 5,4 prosent – en framgang på 1,3 prosentpoeng fra februar.

– Nå ser vi begynnelsen på en positiv trend. Dette er den sjette målingen på over en uke der vi har befunnet oss over valgresultatet fra 2013, sier Lysbakken.

Opinions meningsmåling for mars er basert på nær tusen intervjuer foretatt 7. til 13. mars. 71 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene (endring fra februar i parentes):

Ap 29,5 (- 3,9), Høyre 26,3 (+ 3,0), Frp 14,3 (+ 0,1), KrF 5,5 (+ 1,1), Sp 9,7 (0,0), SV 5,4 (+ 1,3), Venstre 3,8 (- 0,2), R 1,5 (- 1,8), MDG 2,2 (- 0,4) og andre 1,9 (+ 0,8).