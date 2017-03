Tysk turist tatt av snøskred – vanskelig redningsarbeid

Det var seks tyske turister som befant seg i området da skredet ble tatt. En av disse ble tatt av raset, opplyser politiet.

To luftambulansehelikoptre har prøvd å komme seg inn til området, men har måttet snu på grunn av uværet. Et Sea King redningshelikopter fra Sola er på vei for å gjøre et nytt forsøk.

– Vi har ikke lyktes å fly mannskap eller hunder inn på grunn av de ekstreme forholdene og svært dårlig vær i området. Vi har lyktes å få inn en snøscooterpatrulje inn til området hvor raset gikk, og mannskapene venter på tilbakemelding fra dem, sier redningsleder Ben Vikøren ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

På grunn av uværet er det imidlertid også problemer med kommunikasjonen mellom scooterpatruljen og politiet.

Bergensbanen stengt

– Det er veldig vanskelige kommunikasjonsforhold, så vi har mistet kontakten med den, sier Vikøren.

Politiet, Røde Kors og fem lavinehunder fra Norske Redningshunder er på vei inn til stedet for å hjelpe. Rett etter klokken 14 opplyser politiet i Buskerud at scooterpatruljen er kommet fram og har iverksatt søk.

Bergensbanen ble stengt mellom Finse og Haugastøl en times tid, men åpnet igjen rundt klokken 14.20. Bane NOR opplyser at stengningen skjedde etter anmodning fra politiet på grunn av leteaksjonen.

– Et arbeidstog fra Finse er på vei for å pløye jernbanesporet, og vi prøver å få inn mannskaper med et beredskapstog siden rasområdet ligger ganske nær toglinjene, sier redningsleder Vikøren.

Betydelig snøskredfare

Haugastøl ligger mellom Hallingskarvet og Hardangervidda. Skredet ble utløst øst for Gråskallen.

Det er betydelig snøskredfare i nesten hele landet nå, ifølge Varsom.no. Snøbyger og mye vind har gitt krevende forhold i nesten hele landet. Snøskredvarslingen anbefaler folk om å unngå alt skredterreng. Fra Hardanger i sør til Nord-Troms i nord er det nå faregrad 3, betydelig snøskredfare.

Det dårlige været stenger onsdag også en rekke fjelloverganger i Sør-Norge. Alle veier i nærheten av området er stengt.