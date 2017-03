Skal ruste bedriftene for framtida

MOLDE: I fjor ble DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS lansert. Kompetansesenteret, som regnes å være operativt i løpet av første halvår i år, skal hjelpe små, mellomstore og store bedrifter opp og fram i digitaliseringsskiftet. Onsdag skrev de samarbeidsavtale med iKuben.

– Å kople seg til DigitalNorway er veldig positivt og viktig for iKuben. I dag har vi hatt en god gjennomgang av hva vi driver med. Nå skal vi bruke tida fram mot sommeren til å konkretisere samarbeidet, sier iKuben-leder Hilde Aspås.

Modell med overføringsverdi

Geir Ødegård, som er en del av kjernetemaet i DigitalNorway, sier at de har hentet inspirasjon fra Toppidrettssenteret.

– De har en modell som har stor overføringsverdi til næringslivet. Det vil gagne alle å dele og bygge kompetanse på tvers av bransjer og industrier. I dag spiller ikke størrelse og lokasjon en like stor rolle som tidligere. Til og med den minste bedriften kan konkurrere globalt. Men da befinner ikke konkurrentene seg nede i gata – de kan komme fra hvor som helst. Derfor er det viktig at de norske bedriftene spiller hverandre gode, og jobber sammen på en smart måte, sier han.

– Store forventninger

ikuben, som er en tverr-industriell klynge med 37 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal, er en av DigitalNorways nøye utplukka samarbeidspartnerne. Per i dag er de den eneste fra regionen.

– Nå i innledningen har vi en liten håndfull samarbeidspartnere. Disse er valgt på grunn av spisskompetansen deres og måten de jobber på, ikke på bakgrunn av hvor i landet de befinner seg, sier han.

– Vi jobber jo allerede på tvers av bransjer, og skiller oss derfor ut fra næringsklynger som kun har én bransje, fortsetter Aspås, som har store forventninger til samarbeidet:

– Vi vil få tilgang til topp kompetanse og et bredt nettverk som vi kan spille på og trekke inn i vårt arbeid. Samtidig kan vi tilby det vi er dyktige på. Det vil være goder begge veger, og jeg ser kun en vinn-vinn-situasjon med samarbeidet.

Overveldende respons

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere uttalt at framtida er et mer digitalisert næringsliv. Ifølge næringsminister Monica Mæland (H) skjer den teknologiske frammarsjen nå.

– Hvor viktig er det med god nok digital kompetanse i dag?

– Da vi i fjor sommer inviterte noen av landets største virksomheter til å være med, var responsen overveldende. Det at også de ser viktigheten av å delta i et slikt samarbeid, sier sitt, sier Ødegård.

– Ingen blir uberørt

På spørsmål om hva som skjer med bedriftene som ikke klarer å henge med i digitaliseringa, svarer Aspås slik:

– Digitaliseringa blir ofte omtalt som den fjerde industriell revolusjon. Skiftet skjer i en vanvittig hastighet, og det er viktig å ta tak nå. Det er ingen bransje som blir uberørt. For industribedriftene er det helt avgjørende for framtidig konkurransekraft at de hever den digitale kompetansen og ser på mulighetene. De overlever ikke på sikt hvis ikke. Dette er perspektivet iKuben jobber etter, og som også bedriftene sjøl ser. Vi må hjelpe hver enkelt å finne riktig verktøy og vise veg. Det er vår viktigste rolle nå.

Ødegård legger til:

– Det er en modningsprosess fra bedriften blir klar over hva som skjer, til de forstår hva dette innebærer og faktisk gjør noe med det. Det er en lang og krevende reise, som hver enkelt virksomhet må gjennom for å ha livets rett framover.