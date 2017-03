Potetgullstriden avvist av Høyesterett

Ettersom anken nå er avvist av Høyesterett, er det satt punktum for den lange striden omkring bruken av ordet "potetgull", melder Nettavisen.

Uenigheten begynte med at Orkla-eide Kims saksøkte Maarud for å få kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig og for å få ryggdekning til å kunne bruke begrepet i markedsføring av egne produkter. Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og anket deretter til Høyesterett som nå har avvist anken.