Mange klager på NRK

– Akkurat nå er det 829 klager, noe som er 69 flere klager enn i hele 2016. Fortsetter det i samme tempo gjennom året, ligger det an til å være opp mot 3.000 klager totalt, sier Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud til Medier24.

Det mye omtalte Somalia-programmet i Thomas Seltzers programserie Trygdekontoret topper foreløpig klagetoppen. 70 personer har allerede klaget på programmet.

– Det er første gangen jeg har registrert at såpass mange med utenlandsk bakgrunn som klager, for det er først og fremst etniske nordmenn som historisk har kontaktet NRK for å klage, sier Skarrud.

Thomas Seltzer har ikke ønsket å kommentere saken overfor Medier24.

Skarrud tror at en av grunnene til at antall klager totalt har økt, er at NRK de siste årene har fulgt opp tilbakemeldinger og klager fra lytterne på en helt annen måte enn før.

Det er også mange som klager på at det er for mye sport på NRK, og på humor- og underholdningsprogrammer. Noen klager på NRKs dekning av Donald Trump og amerikansk politikk. Flere mener også at NRK har en politisk slagside.