Fant ikke nøkkelen – knuste naboens rute

Hva gjør du når været er på sitt verste og du ikke finner nøkkelen til boligen din? Operasjonsleder Frode Gjøsund ved politiet i Nordmøre og Romsdal vet i hvert fall hva som ikke er å anbefale.

Han kan fortelle om «en merkelig sak» fra sist natt i Molde sentrum.

Trodde det var innbrudd

– Vi fikk melding fra ei kvinne i begynnelsen av 40-åra i dag tidlig. Hun hadde oppdaget at noen, i løpet av i går kveld eller natta, hadde knust ruta i verandadøra hennes. Hun trodde først det var skjedd et innbrudd hos henne, men oppdaget så at det var tatt en stol fra stua hennes. Den fant hun igjen ute på verandaen, forteller Gjøsund.

Stolen var blitt brukt av noen til å klatre opp til et vindu i etasjen over.

Skyldte på været

– Politiet kjørte til boligen og kontaktet vedkommende i etasjen over. Forklaringa patruljen fikk fra vedkommende, var at de ikke fant nøkkelen sin, men på grunn av det dårlige været måtte de komme seg inn. Dermed valgte de å knuse ei rute i boligen under, hente ut en stol og klatre opp.

– Det var en kompis av ham som hadde gjort det, sa han, men han ville ikke oppgi kompisens identitet.

Gjøsund medgir at forklaringen som kom fra mannen, som er i midten av 40-åra, er noe spesiell.

– Jeg er vel heller usikker på om dette er måten å gjøre det på om du vil ha et godt naboforhold.