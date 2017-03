Stjal lommeboka til 79-åring i Molde

I oktober i 2015 stjal tre rumenere lommeboka til en 79 år gammel kvinne på Bunnpris i Molde sentrum. De fikk med seg 1900 kroner i kontanter og tok deretter ut 5000 kroner på et av bankkortene i lommeboka. Kontantuttaket ble gjort i en bank i Sunndal.

Så bilde av seg sjøl

Nå er en rumensk statsborger dømt for både dette tjuveriet og en rekke lignende tjuveri rundt om i Midt-Norge. Etter at Åsted Norge på TV2 omtalte saka og la ut overvåkingsbilder, havnet saken også i rumenske medier. Da mannen så bildet av seg sjøl, kontaktet han forsvarer og dro til Trondheim der han meldte seg for politiet og ba om å bli varetektsfengslet.

Ei uke seinere var mannen dømt til fengsel i ett år og fem måneder for organisert kriminalitet og grove tjuveri. Han fikk sju måneder strafferabatt ettersom han sjøl hadde kommet til Norge og meldt seg og tilstått alle tjuveriene han var mistenkt for.

Jaktet eldre kvinner

En av de andre rumenerne som var med i samme tjuvebanden er tidligere dømt for de samme tjuveriene, og mye fra dommen mot ham ble brukt som grunnlag for straffeutmålingen mot han som meldte seg sjøl.

Rumenerne hadde planlagt tjuveriene fra eldre kvinner på dagligvarebutikker på formiddager da det er få andre kunder. De så seg ut de som la lommebøkene og veskene sine i en handlevogn eller en rullator. Når kvinnene var uoppmerksomme, stjal de lommebøkene og forlot butikken.

– Var bare sjåfør

40-åringen som nå er dømt i Sør-Trøndelag tingrett, har vært sjåfør i alle de 13 tilfellene han ble dømt for. Han var med på å dele utbyttet, og han var å anse som like skyldig som dem som fysisk stjal lommebøkene. Retten la til grunn at han visste hva som skulle skje, og han hadde kommunikasjon med de andre både før og etter tjuveriene.

Banden hadde brukt falske navn når de tok inn på overnattingssteder, og de endret på utseende fra de var i butikkene til de tok ut penger fra stjålne kort i minibanker. Da var de alltid iført caps og brukte briller.

Overvåkingskamera på Moa

40-åringen prøve å bagatellisere sin egen rolle i tjuveriene, og han hevdet også at det ikke var noe planlagt. Dette trodde ikke retten på, da de mange tjuveriene virket svært organisert. Blant annet ble det vist til et tjuveri på Amfi Moa i Ålesund der det også var svært gode overvåkingsbilder.

Videoene viste hvordan de ankom parkeringsplassen i samme bil, men at de går inn hver for seg med noe tid mellom hver person. De handler ikke, men sirkulerer i gangene rundt i kjøpesenteret og står målrettet bak det utpekte offeret, også denne kvinnen er 79 år, ved en minibank. Videoen viser hvordan de sammen følger etter kvinnen for å stjele lommeboka hennes.

Mobile vinningskriminelle

Tingretten karakteriserer de dømte rumenerne som «mobile vinningskriminelle som begår systematiske og planlagte anslag mot eldre mennesker».

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen dømt til å betale tilbake det han hadde stjålet, totalt nærmere 50.000 kroner.