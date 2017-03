Røkke selger Aker Solutions til USA?

Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap Aker Solutions blir trolig solgt til amerikanske Halliburton, ifølge Finansavisen.

Samtalene med Halliburton om salg av hele eller deler av Aker Solutions har pågått i lengre tid, opplyser en kilde til Finansavisen. Nå kan en avtale være i ferd med å bli inngått.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om "ideer og muligheter".

– Vi har en god dialog med flere, men ønsker verken å bekrefte eller avkrefte hvem vi snakker eller har snakket med, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

Siden de første spekulasjonene om et salg av Aker Solutions dukket opp for to måneder siden, har aksjekursen til selskapet styrket seg med rundt 20 prosent og ligger nå på rundt 48 kroner.

Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding. Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.

– Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland (H) til Finansavisen.

Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at "staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år". Tiårsavtalen utløper 22. juni i år.