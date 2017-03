Gir seg som rektor på Høgskolen

Rektor Hallgeir Gammelsæter på Høgskolen i Molde slapp nyheten om at han skal trekke seg i sin kommentarspalte på Panorama.no.

Panorama er en uavhengig nettavis for høgskolen, og til nettavisa forteller han at han nå ønsker å konsentrere seg mer om fag og at han gir seg som rektor til sommeren.

– Det har vært en prosess for meg, og jeg har gradvis jobbet meg fram til en beslutning jeg er trygg på. Tvilsprosessen var over i helga, på søndag. Hovedgrunnen til at jeg trekker meg er at jeg har lyst til å jobbe med fag, sier Gammelsæter til Panorama.

Høgskolen har stått i en heftig strukturdebatt med ulike alternativ for hvem skolen bør slå seg sammen med. Både NTNU i Trondheim, Handelshøyskolen i Bergen og ulike løsninger med andre høgskoler har vært diskutert, og på høgskolestyret i november truet Gammelsæter med å trekke seg dersom styret gikk inn for høgskoledirektørens innstilling om tilnærming mot NTNU. Etter dette trakk høgskolelektor Ragnhild Michaelsen seg som kandidat til prorektorvervet. Årsak: manglende tillit til rektoren.

Overfor Panorama avviser Gammelsæter at struktursaken har noe å gjøre med det at han nå velger å trekke seg.

– Jeg går ikke av på grunn av en sak. Jeg har ikke hatt ønske eller ambisjoner om å sitte som rektor i seks år, sier Gammelsæter.