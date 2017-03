Fikk samfunnsstraff etter «fyllebråk»

En mann av utenlandsk opprinnelse, bosatt i Romsdal, måtte møte i Sunnmøre tingrett i slutten av februar.

Mannen, som er i midten av 20-åra, kom til Norge som asylsøker for noen år siden. Dette fikk betydning for straffeutmålingen.

Slo til vakt

Det var to tilfeller for «fyllebråk» mannen ble dømt for. Første gang skjedde natt til 1. mai på et utested i Ålesund. Han var beruset og flere opplevde ham som sint og aggressiv. På grunn av oppførselen hans ble ei vakt tilkalt. Vakta ba ham forlate lokalet. På veg ut klorte og slo han vakta i ansiktet.

Mannen ble lagt i bakken, politiet ble tilkalt, og også de opplevde ham som svært aggressiv. De besluttet derfor å ta ham med til arresten.

Jugendfest

I slutten av august var han på Jugendfest på Colorline stadion. Han var beruset, knuffet og dyttet til folk, og vakter ble dermed tilkalt.

Han endret imidlertid ikke oppførsel, og vaktene bestemte derfor å ta ham med ut. Da bet han den ene vakta i armen, og ifølge vaktene ville han heller ikke avslutte bittet selv om han flere ganger ble anmodet om dette.

Da politiet kom til stedet var han sint og høyrøstet og de klarte ikke å roe ham ned.

Samfunnsstraff

Selv om forholdene han ble dømt for normalt skulle tilsi ubetinget fengselsstraff, valgte Sunnmøre tingrett å gi ham samfunnsstraff.

Han har nemlig «vedvarende personlighetsforandringer etter katastrofiske hendelser», heter det i dommen. Retten mente at fengselsstraff ville være en lite egnet reaksjon.

Mannen ble deretter dømt til samfunnsstraff i 56 timer, med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 45 dager med fradrag for fire dager i varetekt.