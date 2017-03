– Tror på HV11-framtida

Forsvaret skal styrkes. Det betyr at også Heimevernet får en viktigere rolle i forsvaret av landet, mener Torgeir Dahl.

Snakket fram Heimevernet

På landsmøtet til Høyre på Gardermoen sist helg benyttet Torgeir Dahl, som både er ordfører i Molde og leder for Romsdal regionråd, anledningen til å snakke varmt om Heimevernet.

– Det er åpenbart at vi ikke kan forsvare landet vårt med Hærens 5.000 soldater, uansett innkjøp av moderne våpensystemer. Vi registrerer at Sverige nå gjeninnfører allmenn verneplikt, og begrunner det i dagens trusselbilde. Det er bra, men utfordringen for Norge og Sverige er: Hvordan skal vi bedre utnytte kompetansen soldatene våre opparbeider gjennom førstegangstjenesten? Det åpenbare svaret er: Gjennom et styrket, landsdekkende heimevern, sa Torgeir Dahl fra talerstolen på landsmøtet.

HV11-sjefen: Må drifte mest mulig nøkternt – Ingen grunn til å tro at forsvarssjefen har en ubegrunnet bekymring når det kommer til økonomien.

Ros til forsvarsministeren

Under landsmøtet hadde Dahl samtaler med forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. Heimevernet var tema. Og Dahl roser forsvarsministeren for å si at Heimevernet må styrkes.

– Mener du at forsvarsministeren tydeligere ser hvor viktig Heimevernet i hele landet blir for Norges forsvarsevne?

– Ja. Jeg opplever at forsvarsministeren er opptatt av å se helheten i Norges forsvar. Nå er arbeider i gang med å lage Landmaktutredningen. Jeg er overbevist om at Heimevernets plass i totalforsvaret kommer styrket ut. Etter å ha hørt forsvarsministerens uttalelser under vinterøvelsen i Finnmark om at Heimevernet må styrkes, mener jeg framtida ser lys ut for Heimevernet generelt og for HV11 og Setnesmoen leir spesielt, sier Torgeir Dahl.

Reiten skuffet over flertallets HV-nei Steinar Reiten (KrF) ville gi garantier til HV-11 og Setnesmoen mer enn bare for ett år. Det fikk han ikke gjennomslag for.

HV sikrer veger og gassanlegg

– Hvilke oppgaver skal Heimevernet ta seg av?

– Et mer profesjonalisert heimevern kan både i krig og fred ta seg av viktige samfunnsoppgaver, ved å beskytte viktig infrastruktur og sikre objekt. Forutsetningen er at vi greier å samordne ressursene i Hæren, Heimevernet og politiet, mener Dahl.

Må bruke mer penger

Skal Forsvaret styrkes, koster det penger. Torgeir Dahl hører med til dem som mener at Norge må bruke 2 prosent av landets brutto nasjonalprodukt til Forsvaret innen 2024. Det innebærer at bevilgningene til Forsvaret må økes år for år framover.

– Sjøl om Heimevernet tar en svært liten del av Norges forsvarsbudsjett, må Norge bruke mer penger på Forsvaret, både ut fra geografien vår og fordi vi er et land som har økonomi til å styrke Forsvaret og dermed tryggheten til innbyggerne. Det trengs altså en mer forpliktende finansiering av Forsvaret, sier Torgeir Dahl.