Visste at boligen sto tom – brøt seg inn og rundstjal en bekjent

En Molde-mann i midten av 40-åra er dømt for innbrudd, tjuveri, vold, trusler og oppbevaring av narkotisk stoff.

Stjal bankkort og datautstyr

Det var i fjor sommer at han brøt seg inn i boligen til en bekjent i Molde. Han visste at vedkommende var på jobb og at leiligheten var tom.

Med brekkjern brøt han opp inngangsdøra og tok seg deretter inn i leiligheten. Her fant han fem forskjellige bankkort som han tok, et bonuskort, seks klokker, en Ipad, en bærbar datamaskin, kontanter, to flasker vin og en del annet utstyr.

Innbruddet og tjuveriet ble varslet så snart eieren av leiligheten kom hjem fra jobb. Et par dager seinere oppdaget han at Ipaden hans var lagt ut for salg på nettet, og han varslet da politiet. De aksjonerte mot tiltalte, og her fant de det meste av det som var stjålet.

I retten forklarte mannen at han har hatt rusproblemer i mange år. Da han gjorde innbruddet var han ruset, sa han.

Vold og trusler

Han ble også dømt for å ha utøvd vold og truet ambulansepersonell. Dette skjedde på høsten 2015 i forbindelse med at han ble behandlet for en kuttskade i hodet.

Da han ble fraktet til Molde sjukehus truet han med å slå i hjel de to ambulansemedarbeiderne, og da han kom til sjukehuset kløp og klorte han en av dem.

Mannen sa at han ikke husker så mye av hendelsen fordi han hadde vært ute på byen og drukket. Kuttet i hodet stammet trolig fra et fall i ei steintrapp i sentrum.

En «gjenganger»

I tillegg ble han dømt for å ha oppbevart narkotiske tabletter samt litt amfetamin. Dette stoffet fant politiet under ransaking av boligen hans i forbindelse med en annen narkorelatert etterforskning.

Mannen innrømmet at stoffet var hans.

Romsdal tingrett beskriver mannen som en såkalt «gjenganger». Siden 1992 er han domfelt 18 ganger – i hovedsak for vinnings-, narkotika og voldsforbrytelser. Han er blant annet dømt tre ganger for ran og 11 ganger for vold.

Samfunnsstraff

På tross av at innbruddet og tjuveriet aleine kvalifiserer til fengsel i 90 dager, ville ikke Romsdal tingrett gi ham fengselsstraff. Dette fordi han er «i en klar rehabiliteringssituasjon», som det står i dommen. Han har vært rusfri siden september 2016 og er nå sysselsatt i arbeidsmarkedstiltak.

«En samfunnsstraff kan bidra til å styrke opplegget rundt tiltalte og øke mulighetene for at rehabiliteringen han er inne i, fortsetter», skriver Romsdal tingrett.

Dermed ble han dømt til samfunnsstraff i 150 timer med en gjennomføringstid på fem måneder, subsidiært en fengselsstraff på fem måneder.