Toppår for melkeprodusentene

Tines melkeprodusenter kan se tilbake på et toppår. Det resulterer til tidenes bonus: 66 øre literen i etterbetaling.

Regnskapstallene for 2016 ble presentert av konsernstyremedlem Norvald Dalsbø i Rauma torsdag kveld.

Dalsbø hadde også et annet oppdrag, noe som ifølge han selv var også gledelig da han reiser til produsentmøter i forkant av årsmøtet i Tine. Da med heder til ekstra dyktige melkeprodusenter.

I Rauma var det to bruk som ved dette årsskiftet som fikk plakett, nemlig Sissel Eide fra Eidsbygda og sambygdingen Jørn Ole Skiri, for klassefri melk i 20 år av 22 år.

Ble hedret

Dessuten fikk Wenche Ytterli og Anders Øverbø fra Holmemstranda blomster, likeså Ole Vold fra Måndalen. De har gjort seg fortjent til Sølvtine, som de får under Tines årsmøte på Lillestrøm 25 april. Da sammen med 92 andre melkeprodusenter. Det er da klassefri melk i 15 år for å oppnå det resultatet.

– Hvordan oppnå slike resultater, Wenche Ytterli?

– Det er selvfølgelig en utfordring. Sist sommer trodde vi Tine røyk, da det vart skremmende høge selletall. Det gikk jo bra tydelig, og det er moro at vi greier kravene. Hadde ikke fulgt helt med helt hvor vi lå an til kravene. Det er jo viktig at bonden kan levere god melk, for det er jo det kunden etterspør, sier hun.

Ny utmerkelse

Ifølge Dalsbø har Tine nå også planer om å få en ny utmerkelse også etter 25 år klassefri melk, slik at produsentene har noe å strekke seg etter. Denner er kalt «Melkespannet».

45 leveringspunkt i Rauma

Et tjuetalls melkeprodusenter fra Rauma var samlet på årsmøte i Rauma melkeproduksjonslag. I dag er det 45 leveringspunkt av melk i Rauma, noe som er nedadgående sett over tid i Rauma.

Det positive er at melkemengden holder seg stabilt, og Raumabonden leverer cirka 10 millioner liter melk i året. I gjennomsnitt er det 28 melkekyr på hvert bruk. Hver ku produserer cirka 8000 liter melk i året.

Gjenvalgt styreleder

Styreleder Svein Magne Dahle Isfjorden blei gjenvalgt som leder i produksjonslaget. Han tar da fatt på sin andre periode. Med seg i styret har han Andreas Sæbø fra Måndalen og Ina Killingrød Greve fra Åndalsnes, samt varamann Ole Skjelbostad fra Innfjorden.

Tine-ambassadørene Greve og Ytterli presenterte nye produkter som kom på markedet i februar, sammen med godt et måltid under sammenkomsten på Grand Hotell på Åndalsnes for årsmøtedeltakerne.