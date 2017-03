Skudd ble avfyrt i Kristiansund

Politiet gjennomførte mandag kveld en væpnet aksjon i en boliggate i sentrum av Kristiansund.

Rolf Anders Korstad ved politiets operasjonssentral i Nordmøre og Romsdal opplyste til Romsdals Budstikke at folk burde holde seg unna der de så politi inntil situasjonen var avklart.

Like etter kl kl 1930 opplyste politiet at situasjonen var tilspisset og uoversiktelig. Folk ble bedt om å holde seg innendørs. Dette gjaldt i dr. Werringsgate i Kristiansund.

Hørte skudd

- Vi har godt med politifolk ute, uttalte Korstad til rbnett.

Politiet bekreftet til tk.no at det ble avfyrt skudd i området, og at det ikke var politiet som hadde skutt.

Mann pågrepet

Like over kl. 20 meldte politiet at en person var pågrepet og at ingen var blitt skadet. Politiet gjennomsøkte så boligen.

Kl. 2030 kunne politiet fortelle at de var ferdig med aksjonen i Dr. Werringsgate. Sperringene ble fjernet og folk kunne ferdes der trygt igjen.

En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet etter at det ble løsnet skudd fra en enebolig i Kristiansund sentrum.

– Vi har akkurat pågrepet en mann i begynnelsene av 20-årene. Vi foretar et søk i eneboligen for å sikre at det ikke er flere personer der, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like etter 20 mandag kveld.

Meldte fra selv

Det ble avfyrt skudd, trolig med hagle, fra verandaen til eneboligen i Dr. Werrings gate der mannen befant seg. Politiet antar at det var den pågrepne mannen som sto bak skuddene. Det var mannen selv som meldte ifra til politiet om hendelsen, opplyser NTB.