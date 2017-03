Kjørte med høy promille og kolliderte

En utenlandsk mann i slutten av 40-åra er dømt for promillekjøring. Saka var oppe til behandling i Romsdal tingrett i begynnelsen av mars.

Høy promille

Det var en formiddag i september i fjor at mannen kjørte bil med promille i Fræna. Etter en drøy kilometer skulle han svinge av vegen, men var ikke oppmerksom på at det kom bil imot. Bilene kolliderte og begge fikk materielle skader. Ingen personer ble skadd.

Mannen forklarte at han hadde drukket kvelden og natta før, og at han innså at han ikke burde ha kjørt bil så kort tid etter. Analyser av blodprøver viste at han hadde en promille på 2,17 cirka to timer etter kjøringen. Dermed var promillen under kjøreturen på rundt 2,5.

Tidligere dømt

Han er tidligere dømt for promillekjøring og hadde ikke gyldig førerkort da han kjørte bil i september.

Romsdal tingrett dømte mannen til ubetinget fengsel i 30 dager, i tillegg til en bot på 10.000 kroner. Dersom han ikke betaler, får han ytterligere 15 dager i fengsel. Han ble også ilagt tap av førerkort «for alltid», normalt vil dette si fem år.