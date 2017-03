Kjørte i 113 km/t i 60-sona

En romsdaling i begynnelsen av 30-åra måtte møte i Romsdal tingrett etter å ha tråkket alt for hardt på gasspedalen på veg for å rekke ei ferge.

Det var i november, da han var på veg fra Molde til Sølsnes for å ta ferga over til Åfarnes, råkjøringen skjedde. Politiet holdt kontroll og målte farta hans til 113 kilometer i timen i 60-sona.

I retten fortalte mannen at han hadde det travelt fordi han skulle rekke ei ferge. Han var dessuten ikke klar over at det var 60-sone på stedet, sa han.

Romsdal tingrett dømte ham til gjennomføring av samfunnsstraff i 30 timer, subsidiært fengsel i 18 dager. I tillegg mister han sertifikatet i 16 måneder.

Mannen er ikke tidligere straffedømt eller bøtelagt. Han vedtok dommen på stedet.