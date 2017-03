Slapp fra snøskred uten alvorlige skader

To menn ble tatt av et snøskred i Tromsø kommune søndag ettermiddag. Begge kom seg ut av snømassene, men ble brakt til sykehus med lette og moderate skader.

– To i et følge på tre ble tatt av snøskred. De kom seg løs for egen maskin, opplyser Troms politidistrikt.

Skredet gikk ved Nonstinden på Kvaløya i Tromsø kommune. De to som ble tatt av skredet, ble undersøkt av ambulansepersonell ved en vei før de ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med ambulansehelikopter.

En mann i 30-årene fikk moderate skader, mens en mann i 20-årene er lettere skadd, melder NRK.

Politiet fikk melding om skredulykken like etter klokken 12. Skredets størrelse er ikke kjent, men det er meldt om betydelig snøskredfare i Troms denne helgen. I indre strøk sør i fylket nær grensen til Sverige, er snøskredfaren moderat.