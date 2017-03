Mista lappen i Molde sentrum

Lørdag kveld og natt til søndag var dette de episodene politiet i Møre og Romsdal tok seg av:

Kl. 22.35 Molde sentrum: En bil ble stanset av UP, der føreren var mistenk for promillekjøring. Han ble framstilt for såkalt utvidet prøve, fikk førerkortet beslaglagt, og blir anmeldt for forholdet.

Kl. 0030. Molde sentrum: En mann havnet i klammeri med ei dame utenfor et utested. Politiet tok med seg mannen og satte ham bak lås og slå.

Kl. 02.00: Kristiansund sentrum: Dørvaktene på et utested ønsket hjelp fra politiet for å få fjernet en vanskelig gjest. Kvinnen ble tatt med av politiet og satt i fyllearresten.

Kl. 02.37: Ålesund sentrum: En berusa person ble satt i arresten etter aggressiv opptreden ved et utested.

Kl. 03.34: Kristiansund sentrum: En mann midt i tjueåra ble nektet inngang på et utested. Da han nektet å rette seg etter pålegg fra politiet, ble han tatt med og satt i kasjotten.

Kl. 3.43: Ålesund sentrum: En person ble slått i ansiktet av en gjerningsmann politiet har identiteten på. Politiet oppretter sak på hendelsen.

Kl. 4.18: Ålesund sentrum: Politiet fikke melding om slagsmål mellom flere personer. Situasjonen var uoversiktlig, og de involverte ble bortvist fra sentrum.