Høyst uvanlig på Stortinget mandag

En høyst uvanlig situasjon vil utspille seg i Stortinget mandag når stortingspresidenten får en formell skrape fra en samlet kontroll- og konstitusjonskomité.

Det blir debatt i stortingssalen mandag ettermiddag i forbindelse med den såkalte presidentskapssaken.

Kontrollkomiteen gikk denne uken til det ekstraordinære skritt lage en skriftlig protokoll for å minne presidentskapet på at man skal holde seg til Stortingets forretningsorden.

Uenig

En enstemmig komité kom til at presidentskapet gjorde alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres. Ifølge komiteen gikk presidentskapet utover sine fullmakter og holdt senere viktig informasjon skjult for Stortinget.

Men stortingspresident Olemic Thommesen (H) står fast på at presidentskapet handlet i tråd med Stortingets regler. Han viser til at komiteen og presidentskapet har forskjellig oppfatning av saken.

– Vi har aldri forestilt oss eller tiltatt oss beslutningsmyndighet utover det Stortingets plenum gir rammer for, sa Thommesen til NTB etter at komiteens beslutning ble offentliggjort onsdag.

Til Dagens Næringsliv sier stortingspresidenten at komiteen kunne ha håndtert saken smidigere.

– Komiteen hausser opp saken til en offentlig debatt gjennom mediene som er uheldig for Stortinget som institusjon, sier Thommessen.

Vil slippe flere slike saker

Bakgrunnen for saken er det såkalte Solbakken-utvalget som skulle evaluere kontrollorganet for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, i 2014. I forbindelse med evalueringen forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt – noe kontrollkomiteen kom fram til at de ikke hadde anledning til.

Mest alvorlig mener komiteen likevel det er at meldinger fra EOS-utvalget om at en slik dispensasjon ville kreve lovhjemmel, ikke ble videresendt. Utvalget så seg til slutt nødt til å sende et varsel til Stortinget gjennom en såkalt særmelding. Heller ikke denne ble videresendt umiddelbart, men ble liggende i presidentskapet i sju uker.

Høyres Michael Tetzschner mener det var nødvendig for kontrollkomiteen å påpeke hvor grensene går.

– Vi har vært nødt til å formulere noe om denne kompetanseoverskridelsen slik at vi kan lære av denne saken i fremtiden, sa Tetzschner i etterkant av komiteens beslutning.