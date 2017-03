Vil gjenforene flyktningfamilier i utlandet

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.

Forslaget er sendt på høring med svarfrist i april, ifølge Vårt Land.

– Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier Listhaug.

UDI har utarbeidet en analyse som avdekker at hver person som i årene 2004–2015 fikk opphold, anslagsvis ville medføre 0,6 familieinnvandrer.