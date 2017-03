Mat og møbler har blitt dyrere

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer.

Økte priser på møbler og matvarer bidro mest til månedsveksten i KPI. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på matvarer steg med 1,6 prosent. Matvareprisene har økt i årets to første måneder etter sammenhengende nedgang fra og med august 2016. Direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen, sier det ikke er uvanlig med en liten prisøkning på denne tiden av året.

– I tillegg slår leverandørenes halvårlige prisjusteringer inn i februar, noe som bidrar til å trekke matprisene opp, fortsetter Størksen. Ifølge SSB har matprisene økt mindre gjennom det siste året enn konsumprisindeksen generelt.

Oppgangen i KPI ble blant annet dempet av en prisnedgang på flyreiser på 9,4 prosent.

Den underliggende prisveksten (KPI-JAE), en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, ligger på 1,6 prosent de siste tolv månedene, noe som er langt lavere enn analytikerne hadde ventet.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier den lave inflasjonen taler for at Norges Bank lar renten være uendret under rentemøte torsdag i neste uke.