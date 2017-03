Mann til sjukehus etter knivulykke i Ålesund

Politiet fikk melding om det som skal ha vært en arbeidsulykke klokken 8.01. Mannen, en utenlandsk arbeider i 30-årene, blødde kraftig.

– Vi er på stedet for å undersøke saken. Meldingen gikk ut på at dette var en arbeidsulykke, et rent uhell, og det vil vi ha bekreftet, sier operasjonsleder Sindre Molnes hos politiet i Møre og Romsdal til NTB.