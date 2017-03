Her er rumperisteren som utløste politiaksjon

Da Erling Johan Strømme skulle sende en "rumperister" med posten onsdag ante han ikke at det vil føre til bombealarm og politiaksjon.

Politiaksjon

Strømme er selger av diverse høytalerutstyr og hadde nylig solgt en gammel "rumperister", tilleggsutstyr til surroundanlegget ditt som du kan installere i sofaen eller lenestolen (se bildet over).

- Jeg brukte ikke en kasse, men pakket den inn i papp og surret rundt vanlig gaffateip. Damen bak kassen klistret på adresselapp, men jeg gjorde vel en tabbe da jeg ikke tok på ekstra gjennomsiktig teip utenpå lappen, sier Erling Johan til Rbnett.

Adresselappen falt nemlig av på veg fra Vågstranda til postterminalen i Årødalen i Molde. Når pakken, som så noe spesiell ut, dukket opp på postterminalen uten hverken avsender eller adressat ble det sendt melding til politiet om en mistenkelig pakke.

Mistenkelig pakke utløste politiaksjon Politiet sperret av område ved Postterminalen i Årødalen etter funn av mistenkelig pakke.

Skummel pakke

- Når vi får slike meldinger, er vi bekymret for om det kan være snakk om eksplosiver. Vi rykket derfor ut med tilgjengelige mannskaper, en slik sak har naturlig nok prioritet, sa Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett onsdag.

Det ble etterhvert klart at pakken var ufarlig og aksjonen ble avblåst. Strømme ante imidlertid ingenting om at pakken hadde uløst politiaksjon. Ikke før fredag morgen da kjøperen av rumperisteren meldte at det var kommet en adresselapp i posten, men ingen pakke.

- Jeg begynte å spore opp pakken. Jeg ringte posten og forklarte hvordan pakken så ut med papp og teip. Jeg fikk etter hvert en telefon fra posten om at de hadde funnet pakken, men at politiet var innblandet. Da leste jeg om aksjonen på Rbnett.

- Jeg ringte å beklaget det hele, både til lensmannen i Rauma og til operasjonssentralen. Selv om det kanskje ikke var helt min feil.