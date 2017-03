Fotball og skuddår ga flyplassnedgang

Molde lufthavn fikk en nedgang på 9,9 prosent i februar. Totalt reiste 35.625 passasjerer til og fra Molde. 3788 av disse var utenlandsreisende. Innenlandstrafikken gikk ned 9,7 prosent, mens utenlandstrafikken ble redusert med 12 prosent.

– I fjor var det skuddår, og dette representerer alene 3,8 prosent nedgang. I tillegg spilte Molde FK sluttspill i Europa league over to kamper mot spanske Sevilla i februar 2016, og det var betydelig reisevirksomhet i forbindelse med begge kampene. Når vi har justert for dette, ser vi at den øvrige trafikken er på samme nivå som forrige år, sier lufthavnsjef John Offenberg om februartrafikken.

I Kristiansund gikk trafikken ned 14,5 prosent. 16.748 passasjerer reiste via Kvernberget. I tillegg kommer 2976 offshorepassasjerer. Det var en nedgang på 22,5 prosent.

På Vigra/Ålesund var trafikknedgangen mindre. 71.736 passasjerer ga en nedgang på 5,5 prosent. Her var det mest utenlandstrafikken som sviktet med en nedgang på 19 prosent. Innenlandstrafikken gikk bare ned 2,1 prosent.