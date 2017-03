Forgrep seg på 14-åring i Molde

En 25 år gammel mann fra Sunnmøre møtte i slutten av februar i Romsdal tingrett tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Han var også tiltalt for innehav av bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, samt å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Romsdals Budstikke skrev om tiltalen i november.

– Så langt jeg har snakket med ham, erkjenner han straffskyld for det vesentlige i tiltalen og har tenkt å ta den straffen som han måtte få, sa mannens forsvarer Odd Harald Hovde til Romsdals Budstikke da.

Og i tingretten erkjente han seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

14-årig «kjæreste»

Det var i 2012 at mannen flyttet til Molde for å studere. Han kom da i kontakt med ei jente som da nettopp var fylt 14 år. Jenta er fra en nabokommune – han var klar over hvor ung hun var. Mannen var da 21 år gammel, men de fikk likevel et slags kjæresteforhold.

I løpet av høsten 2012 og 2013 hadde de flere samleier, blant annet hjemme hos ham. Ved ett tilfelle serverte han også henne alkohol i forkant. Mannen tok dessuten nakenbilder av jenta, som han lagret på pc-en sin. Utdrag av chattemeldinger mellom dem viser også et seksuelt innhold, skriver Romsdal tingrett.

Ville ha nakenbilder

Da forholdet mellom dem tok slutt i 2013, fikk mannen kontakt med ei 15 år gammel jente via nettet. Kontakten fikk etter hvert «seksuell karakter», skriver retten. Han sendte henne bilder av eget kjønnsorgan og ba henne om å sende nakenbilder tilbake. Det gjorde hun ikke, men sendte likevel bilder av seg selv i trusa og der hun holdt hendene foran brystene sine.

Han kom også i kontakt med ei ni år gammel jente via ei «dating-side» på nettet. Denne kontakten utviklet seg på samme måte. Han sende henne bilder av eget kjønnsorgan og ba om nakenbilder i retur, noe hun også etterkom.

Brøt sammen

Ved en anledning våren 2014 sendte mannen en videosnutt av seg selv til 9-åringen som viste at han onanerte. Tilfeldigvis var det en voksen person som hadde mobiltelefonen hennes i hendene da dette skjedde. Mor til den unge jenta snakket med henne, og 9-åringen brøt sammen og fortalte om det hele.

Jentas mor kontaktet politiet og anmeldte forholdet. Politiet startet etterforskningen og gjennomførte beslag hos mannen. Der fant de rundt 50 bilder og filmsnutter som viste «dels seksuelle overgrep mot barn, dels barn som er fotografert nakne og dels avkledd eller i annen form for seksualisert skikkelse», skriver retten.

Strafferabatt

I dommen skriver retten at det skal reageres strengt mot seksuell omgang mot seksuell omgang med barn under 16 år. At de hadde et slags kjæresteforhold anser ikke retten som formildende.

Mannen fikk likevel til dels betydelig strafferabatt. Dette fordi han tilsto fra første avhør – og fordi saka har hatt lang liggetid. Allerede i mai 2014 tilsto han, men saka var altså ikke oppe i retten før i februar i år. Liggetiden bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, konkluderer retten.

25-åringen ble etter dette dømt til ti måneders fengsel, hvorav åtte av dem ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale oppreisning på henholdsvis 20.000 og 15.000 kroner til to av jentene, samt inndragning av pc, ekstern harddisk og mobiltelefon.