– Føler oss lurt, fryktar økonomismell

– Vi kjenner oss lurt, ja, fullstendig ført bak lyset. Hadde vi sett for oss at dette kunne bli resultatet, er det vel ikkje sikkert vi hadde stemt som vi gjorde med tanke på kommunesamanslåing, seier midsundordførar Odd Helge Gangstad (Sp).

Premiss

Kommunen skal som kjent gå saman med Molde og Nesset, og eit sentralt premiss før vedtaket om samanslåing var økonomi. Gangstad viser til at det var eit klart premiss då vedtaket vart gjort, at kommunen skulle ha dei same inntektene som før fram til samanslåinga.

No opplever kommunen derimot at viktige inntekter frå småkommunetilskot, basistilskot og Havbruksfondet blir kutta eller har uteblitt.

– Dette er ikkje i tråd med det vi har blitt førespegla. Vi følgde boka til punkt og prikke, og stiller oss uforståande til at vi skal få innkorta midlar vi er lovd, seier Gangstad.

Misser inntekter

Han viser til at den vesle øykommunen er blitt trekt både i basistilskot og småkommunetilskot, i tillegg til at viktige inntekter frå Havbruksfondet har uteblitt.

– Småkommunetilskot får vi forhåpentleg dekt opp med skjønnsmidlar frå fylkesmannen, men basistilskotet har vi fått beskjed om at vi ikkje lenger får.

– Kva summar er det snakk om?

– Det er vanskeleg å seie nøyaktig. Småkommunetilskotet er sjusifra, basistilskotet på nokre hundre tusen kroner.

– Ikkje så veldig mykje på eit kommunebudsjettet?

– Isolert sett kanskje ikkje, men for oss er alle summar viktige. I tillegg står vi enno utan fire millionar kroner det var utrekna at vi kunne rekne med å få frå Havbruksfondet. Dette er pengar vi har lagt inn i langtidsbudsjettet og brukt til å balansere budsjettet med. Det er alvorleg om dei ikkje kjem.

– Korleis kunne ein slik situasjon oppstå?

– Det viser seg at vi fell mellom to stolar med tanke på tilskot, vi skårar på uforståeleg vis høgt på «distrikts-indeksen» som er mellom faktorar som ligg til grunn for utrekninga. Der kjem vi ut som ein meir urban kommune enn til dømes byar som Skien – galskap!

Fondsmidlar uteblir

– Når det gjeld Havbruksfondet, er det eit fond som vart oppretta i staden for at oppdrettsnærings skulle betale avgift til kommunar der dei driv næring – ei slags arealavgift. Med avgift, eksempelvis med eit fast beløp per slakta fisk, ville kommunen fått pengar i kassa direkte. Fondet er oppretta, men utbetalingane har late vente på seg. Tida går og frustrasjonen aukar, vi begynner å mistenke at det er bevisst trenering, seier Gangstad.

– Kva vert konsekvensen?

– Om dette ikkje vert retta opp i revidert budsjett i mai, fryktar vi at det vil få konsekvensar for tenestene til

innbyggarane i kommunen. Formannskapet har no sendt bestilling til administrasjonen for å sjå på kva innsparingar vi eventuelt kan gjere. I så fall vi det kunne bety innkjøpsstopp og mulege kutt i tenester for barn, unge og eldre.

– Vil slite

Alternativt er det berre eigedomsskatt som kan dekke opp slike summar, og det er ikkje særleg aktuelt. Vert vi ståande utan midlane vi no manglar, vil det også kunne gi konsekvensar med tanke på samanslåingsprosessen – der er det lagt føringar for at vi skal ha ein ryddig økonomi. Utan desse midlane vil vi slite med å halde dette, seier Gangstad.

Den økonomiske situasjonen for Midsund kommune vert også tema under kommunestyremøtet kommande torsdag.