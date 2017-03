Stamina Helse overtar Molde BHT

Et enstemmig årsmøte i Molde Bedriftshelsetjeneste SA (Molde BHT) stemte torsdag for å selge virksomheten til Stamina Helse for 1,5 millioner kroner, med økonomisk virkning fra 1.1.2017. Overtakelse skjer så snart forutsetningene i avtalen er oppfylt. Avtalen innebærer at Stamina Helse overtar alle andelene i Molde BHT. Molde BHT har rundt 170 medlemsbedrifter i og omkring Molde, og samtlige sju ansatte blir en del av Stamina Helse.

Fra konkurrent til partner

Hans Kristian Furnes, avdelingsleder i Molde BHT SA forteller at det var de som tok initiativ til prosessen.

– Det har vært en omstilling fra å se på Stamina som vår argeste konkurrent til å bli noen vi kan jobbe sammen med, sier han.

– Hvorfor vil dere bli en del av Stamina?

– 2015 ga et stort underskudd, og i 2016 måtte vi vurdere mulighetene for fortsatt drift. Markedet har blitt mer kommersielt de 30 årene Molde BHT har drevet med bedriftshelsetjeneste, og modellen vi drev etter var ikke like godt egnet. Den beste muligheten var å slå seg sammen med Stamina, sier Furnes.

– Hvis du ikke kan slå dem, slå deg sammen med dem...?

– Ja, akkurat.

Ingen konkurransekvaler

Inger Helene Hals, direktør for kvalitet og HMS på Brunvoll, stilte på årsmøtet spørsmål om oppkjøpet hadde vært tatt opp med konkurransetilsynet, da Stamina nå blir eneste bedriftshelsetjeneste med kontor i Molde.

– Det er ikke nødvendig, fordi vi ser ikke at det bare blir én aktør. Det er fullt mulig å levere bedriftshelsetjeneste til Molde-bedriftene fra for eksempel Medi3 Ålesund, som også gjør det i dag, og andre. Vi forventer ikke noen overraskelser i ettertid, sa styreleder Jan-Egil Korseberg.

– Motiverte ansatte

Stamina Helse har 54 kontor og mer enn 6000 medlemsbedrifter i Norge. Avdeling Nordmøre og Romsdal har 387 medlemsbedrifter. Med oppkjøpet vokser Stamina Helse avdeling Nordmøre og Romsdal fra 21 til 28 ansatte fordelt på kontor i Molde, Kristiansund, Åndalsnes og Sunndal. 19 av dem kommer til å sitte i Molde.

Avdelingsleder Dagrun Bye ser fram til å få flere kolleger.

– Med flere nye ansatte får vi masse ny kompetanse og flere faggrupper. Det vil gjøre oss sterkere og mindre sårbare, sier Bye.

– Dere kaprer store deler av bedriftene i Molde gjennom dette oppkjøpet?

– Jeg vil ikke bruke ordet kapre. Vi blir en større enhet. Andre aktører er fortsatt på markedet i Molde, men ut over det er vi den eneste leverandøren. Prosessen har vært veldig hyggelig. Jeg opplever at hele gjengen er godt motivert til å bli en enhet, sier Bye.

Flytter til nye lokaler

Marius Finsæther Øksenvåg, regiondirektør for Stamina Helse Vestlandet og Nord-Norge:

– Gjennom dette oppkjøpet styrker vi oss i Molde. Vi får økt tilgang til kunnskapsrike fagfolk med lokal forankring, og blir styrket når det gjelder både leveransekraft og kapasitet, sier Øksenvåg.

Molde BHT har hatt lokaler i Moldehallen, Stamina har vært lokalisert ved Roseby.

– Vi ser etter nye lokaler i Molde for å få plass til alle ansatte. Der skal vi starte arbeidet med å bygge den nye lokale kulturen i Nordmøre og Romsdal, sier Øksenvåg.

Lønnskompensasjon

Advokat Øyvind Hasselø Meisingset fra Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz fortalte at Molde BHT feilaktig har vært registrert som stiftelse, og at de regner med en løsning innen kort tid for å få virksomheten omgjort til samvirkeforetak.

Ingen Molde BHT-ansatte skal bli sagt opp, lønnsvilkår og ansiennitet videreføres og det kompenseres med 10.000 kroner for endra arbeidstider.

t under avstemming på det ekstraordinære årsmøtet, der temaet var salg av Molde Bedriftshelsetjeneste.