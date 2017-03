Nordmøring dømt etter brann ved Moakrysset

En mann fra indre Nordmøre er dømt til fem måneders fengsel etter å ha tent på en bil inne i en garasje i Fræna i 2015. Mannen, som var i slutten av 20-åra da han tente på, ble også dømt for bruk og besittelse av flere narkotiske stoff.

Ruset og tynnkledd

Mannen var på tur til Kristiansund og Averøy da bilen han satt på med, stoppet på Moakrysset i Fræna tidlig en julimorgen i 2015. Mannen, som var ruset og tynnkledd, tok seg inn i verkstedet som ble brukt til lagring av flere kjøretøy. Han knuste et sidevindu i en ni år gammel Ford og tente på bilen ved hjelp av diesel eller lett fyringsolje som han fant inne i verkstedet.

Brann i Fræna Ingen personer ble skadet da det brant i et bygg rett ved Moakrysset i Fræna.

Oppsøkte nabohus

Mannen kom seg ut av bygget mens det brant. Bilen ble helt utbrent, og flere andre kjøretøy ble tilgriset av sot og røyk. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk hindret brannen fra å spre seg til tilstøtende bolighus.

Nordmøringen gikk til et annet nabohus der huseieren oppdaget ham på trappa, sterkt ruspåvirket. Han ba om å få låne en telefon, og huseieren ga mannen både mat og drikke før hun ringte nødetatene for medisinsk hjelp til nordmøringen. Da han ikke ville oppgi personalia, ble politiet som var på brannstedet varslet. De pågrep ham og mistenkte ham for å ha med brannen å gjøre. Tekniske undersøkelser bekreftet mistanken mot mannen, og retten var enstemmig da de fant ham skyldig i brannstifting.

Romsdal tingrett viste til rettspraksis som sa at det skal reageres strengt mot denne type grovt skadeverk. Brannvesenet fryktet eksplosjon da de fikk beskjed om at det kunne være beholdere med acetylengass inne i verkstedet. Nå viste det seg at det var mindre farlige gassbeholdere, og slokkingen gikk bra – ingen personer kom til skade.

Straffedømt flere ganger

Mannen har vært rusavhengig i mange år og er straffedømt og bøtelagt flere ganger for narkotika- og vinningskriminalitet. Han møtte ikke i retten da saka mot ham kom opp, men forsvareren ba om frifinnelse for brannstiftingen. Retten valgte imidlertid å dømme mannen for alle punktene han var tiltalt for.

I tillegg til fem måneders ubetinget fengsel, ble mannen dømt til å betale erstatning til eieren av verkstedet på 354.000 kroner samt at Tryg Forsikring skal ha 67.500 kroner.