Drillo og Scheie trakk fullt hus

Det Drillo og Arne Scheie ikke vet om fotball og geografi er det neppe så mange andre som vet, heller. Onsdag arrangerte de quiz for 150 i Molde.

En times «vorspiel»

Det går aldri «i ball» for Egil Drillo Olsen og Arne Scheie. Den ene trenerlegende, den andre kommentatorlegende. Onsdag var de hyret inn på Rød Bare Blå for å prøve ut et nytt konsept.

Altså at de er omreisende quiz-arrangører med någå attåt. Som i dette tilfellet var en times «vorspiel» med den munnrappe programlederen Erik Hattrem, som virkelig fikk varmet opp snakketøyet til Drillo og Scheie. Ikke uventet ble det god stemning blant publikum og en og annen latterkule.

– Er imponert

– Dette var moro, altså! Både jeg og Egil er imponert over oppmøtet, og den store kunnskapen som quizen avdekket. Vinnerlaget fikk jo nærmest full pott! Vi koste oss i hyggelig selskap med sportsinteresserte moldensere. Torsdag bærer det videre til Kristiansund for samme type arrangement der. Det kan hende at det blir noen flere opptredener for meg og Egil. Vi har kost oss, sier Arne Scheie til Rbnett.

– En braksuksess

Daglig leder Elisabeth Hoem hos Rød Bare Blå sier at quizen kom til etter et initiativ om samarbeid fra et utested i Kristiansund. Molde og Kristiansund kan altså få det til sammen.

– He he, ja dette ble en suksess. Kjempeartig! Vi elsker MFK på Rød Bare Blå, men vi er jo ingen typisk fotballpub. Men vi har store lokaler og et godt kjøkken, så dette ville vi prøve ut. 100 spisegjester og nærmere 150 i lokalet forteller oss at dette ble en braksuksess. Folk spiste, drakk, svarte på spørsmål og hadde det trivelig sammen. Vi liker at folk kommer seg ut og har det artig. Derfor prøver vi å finne på forskjellige typer arrangement, men dette var første gangen vi hadde quiz i denne divisjonen. Drillo og Scheie hadde det åpenbart veldig kjekt, de også, sier Elisabeth Hoem.