Sp fosser fram i Møre og Romsdal

– Kan man stole på meningsmålingene, spør mange etter Brexit og Trump.

– Ja, men man må ta hensyn til feilmarginer, svarer seniorkonsulent Idar Eidset i Respons Analyse. Det er de som har utarbeidet den politiske meningsmålingen.

Nedtur for Ap og Frp

– Målingen for Møre og Romsdal skiller seg ut ved at tilbakegangen for Arbeiderpartiet fra forrige måling i september er større enn i landet ellers. Ved forrige måling lå Ap an til å få tre på Mørebenken, nå er de inne med to. Samtidig kjemper de med Frp om den siste av de åtte faste plassene. Dersom Sp fortsetter framgangen, kan de også blande seg inn i kampen med den siste ledige plassen, sier Idar Eidset til Romsdals Budstikke.

– Er toppen nådd?

Sp fosser fram, og har en framgang som er akkurat like stor som tilbakegangen for Høyre, Frp og Venstre til sammen sammenliknet med stortingsvalget i 2013.

– Sp rir på en bølge nå. Spørsmålet er om de har nådd toppen, eller om protestene mot kommunereform, ny sjukehusstruktur og politireform vil gi ytterligere oppslutning, sier Idar Eidset.

Høyre gjorde et godt valg i Møre og Romsdal i 2013. Sammenliknet med dette er det tilbakegang, men partiet har framgang siden siste måling i september.

Kamp om plassen

Frp får en smekk, men Jon Georg Dale har den siste ledige faste plassen på Mørebenken på denne målingen, sjøl om Frp går mest tilbake sammenliknet med valget i 2013.

– Her kan nominasjonsprosessen i Møre og Romsdal Frp ha skapt reaksjoner. Bråket rundt utkastingen av to medlemmer i Kristiansund kan også ha medvirket negativt, sier Idar Eidset.

Uroen på Nordmøre kan gi mange utslag. Nå får de etablerte partiene kanskje konkurranse av Nordmørslista.

Mange på vippen

– Å jobbe med meningsmålinger er mer krevende enn før. På landsbasis er det nå fire partier som vaker rundt sperregrensa. Her kan små utslag gi store effekter. Det kan komme ei meningsmåling helga før valget som viser et helt annet resultat enn det som blir resultatet.

– Hvordan slår sosiale medier ut?

– For valgkampen er sosiale medier spennende. Stadig oftere ser vi at partiene lager egne saker på sosiale media uten kritiske spørsmål. En del følgere deler alt, det kan ha effent. Seriøs nyhetsdekning kan havne i skyggen. Det er betenkelig.

– Tenker byråene som jobber med meningsmålinger andre metoder enn telefonoppringing?

– Jeg ser ingen gode alternativ. Vi må styre hvem vi ringer til for å få et mest mulig representativt utvalg av hele befolkningen. Med meningsmålinger på web mister man kontrollen.

– Og erfaringene fra Brexit og Trump skremmer ikke?

– Vi skal ha en konferanse om politiske målinger i Oslo seinere i vår.