Real Alloy i gang med prøvedrift

Miljødirektoratet trakk i juni 2016 tilbake utslippstillatelsen til Real Alloy Raudsand. Direktoratet ga pålegg om driftsstans på grunn av for høye luktutslipp fra bedriften.

Real Alloy Raudsand må stanse driften Miljødirektoratet har vedtatt umiddelbar driftstans, på grunn av for høye luktutslipp.

Nå er bedriften i gang igjen; Miljødirektoratet har gitt tillatelse til prøvedrift, skriver avisa Driva.

Real Alloy Raudsand får nå drive i 30 uker, og de 20 ansatte er tilbake i full jobb, ifølge avisa.

– Vi har måttet investere og gjøre store forbedringer for å kunne starte opp driften igjen. Det går bra, men nå haster det å komme i gang igjen, sier sjef Allan Hansen til Driva.

Han opplyser at perioden med stenging, samt opprusting av lokalitetene, har medført utgifter i millionklassen i tillegg til tapte inntekter.

I begynnelsen av februar var Miljødirektoratet på ny inspeksjon, og denne gang fant de ingenting å utsette på bedriften. Ny inspeksjon følger etter testperioden.

I første omgang er det testkjøring, og det vil ta tid før det er snakk om full produksjon, ifølge avisa.

Det har i mange år vært luktproblemer fra fabrikkområdet.

Nesset kommune informerer på sine nettsider om at Real Alloy har et eget varslingssystem, der naboer kan registrere eventuelle luktproblem eller hendelser. På denne sida skal en klikke på et kart for å markere hvor problemene merkes.

Kommunen opplyser også at Real Alloy Raudsand i løpet av våren vil arrangere åpen dag, der virksomheten presenterer det nye behandlingsanlegget.