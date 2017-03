Ny rekord for folkehøgskolen

Molde folkehøgskole har så langt tatt imot 351 søknader, og av de som har fått tilbud om plass har 122 takket ja til skoleplass.

– Dette er en økning på 17 prosent fra fjorårets rekordtall, sier rektor Helge Kjøll jr.

Folkehøgskolene er mer populære enn noen gang i Norge. Per 1.mars er det allerede over 4700 elever som har takket ja til en plass på folkehøgskole neste høst. Det er nesten 4 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor, som da var det høyeste tallet noen sinne.

– Målinger gjort av analysebyrået EPSI har de siste fem årene vist at folkehøgskolene har Norges mest fornøyde elever. Det er helt tydelig at fornøyde elever er en av våre aller beste rekrutteringskanaler, sier rektor Helge Kjøll jr.

Det har vært en jevn vekst til folkehøgskolene siden 2004. I dag går det 20 prosent flere elever på de norske folkehøgskolene enn det gjorde for 10 år siden. Elever på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull.

– Det er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste, sier Kjøll jr.

Ingen karakterer

Molde-rektoren mener dette er også et tydelig signal til resten av skolenorge.

– Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker seg et annerledes år før videre studier. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære videre, sier Helge Kjøll jr.

Skoleåret 2016/2017 er det full skole og 125 elever ved Molde folkehøgskole. Opptaket av søkere for den kommende høsten startet 1. februar. Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men tar opp elever fortløpende så lenge det er ledige plasser. Ved Molde folkehøgskole er det nå kun noen få ledige plasser igjen til neste skoleår.

– Det er ekstra kjekt med så gode tall når vi i 2017 skal feire skolens 100 års jubileum, sier rektor Helge Kjøll jr. ved Molde folkehøgskole.