Mistenkelig pakke utløste politiaksjon

Politiet sperret onsdag morgen av et område rundt Postterminalen i Årødalen, og evakuerte ansatte og andre fra det avsperra området.

Ved 09-tida ble det konkludert med at pakken var ufarlig, og aksjonen ble avblåst.

- Etterforskning på stedet løste saken, vi fant at pakken hadde kommet inn til Molde med posten, og undervegs hadde mistet pakkelappen. Vi var også i dialog med bombegruppa i Olso, som var klar til å rykke ut om vi hadde hatt behov for det, sier Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett.

Utgangspunktet var melding om funn av en mistenkelig pakke inne på postterminalen like før klokka 07 onsdag.

Politiet rykka ut og evakuerte og sperret av et område rundt Postterminalen i Årødalen.

- Posten meldte tidlig onsdag morgen om en mistenkelig pakke, som vi nå er ute for å undersøke. Vi tar alle forholdsregler, og sperrer av området, sa Siri Engdahl til Rbnett under aksjonen

- Hvilke type pakke er det snakk om?

- Pakken er ikke så veldig stor, men den er uten avsender og adressat, sier Engdahl.

Saka oppdateres.